Lo sottolinea l'maggiore dinel videomessaggio quotidiano. "Non è possibile abituarsi alla guerra. Perché tale assuefazione porta a tacere sui dei crimini di guerra, e l'assuefazione ...Siamo al 107° giorno di guerra in Ucraina e proseguono gli scontri sul terreno. La situazione dei civili "è tragica e peggiora di ora in ora", dichiara l'diShevchuk: tre sono infatti morti nella regione di Donetsk e altri 800 sono rifugiati nell'impianto chimico Azot a Severodonetsk, che è stato bombardato ed è ferocemente conteso. Il ... L’arcivescovo di Kiev. “Grazie a Papa Francesco che ha chiesto di non abituarsi alla guerra” Sviatoslav Shevchuk: "Nel 110mo giorno di guerra in Ucraina- sappiamo che le notizie sulla guerra in Ucraina smettono di essere notizie e scompaiono dalle colonne dei giornali e da altri media" ...Intervenuto al "Copenaghen Democracy Forum", Barack Obama ha parlato della guerra in Ucraina e dell'assalto a Capitol Hill del gennaio 2021.