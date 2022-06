L’Aquila, Biondi riconfermato. Pezzopane è solo terza. Marsilio: Pd ostaggio della vecchia guardia (Di lunedì 13 giugno 2022) Pierluigi Biondi, 47enne, va spedito verso la riconferma a sindaco de L’Aquila. L’esponente storico di Fratelli d’Italia e ricandidato dal centrodestra sceso in campo unito è in testa nelle prime proiezioni. Che confermano i numeri degli exit poll di domenica sera. Al primo turno, in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 16%, Biondi è al 51,8%. Pessima performance della candidata dem, L’Aquilana Stefania Pezzopane, sostenuta anche dai 5Stelle, che si ferma al 22,9 per cento. Attestandosi al terzo posto. Dietro Biondi, infatti, c’è Americo Di Benedetto, ex dem, fuggito dal Pd e ora sostenuto da liste civiche, con il 23,8 per cento. Simona Volpe della lista civica LiberAquila è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Pierluigi, 47enne, va spedito verso la riconferma a sindaco de. L’esponente storico di Fratelli d’Italia e ricandidato dal centrodestra sceso in campo unito è in testa nelle prime proiezioni. Che confermano i numeri degli exit poll di domenica sera. Al primo turno, in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 16%,è al 51,8%. Pessima performancecandidata dem,na Stefania, sostenuta anche dai 5Stelle, che si ferma al 22,9 per cento. Attestandosi al terzo posto. Dietro, infatti, c’è Americo Di Benedetto, ex dem, fuggito dal Pd e ora sostenuto da liste civiche, con il 23,8 per cento. Simona Volpelista civica LiberAquila è ...

