Lampedusa | Filippo Mannino nuovo sindaco Sconfitto Martello

(Di lunedì 13 giugno 2022) L'ex esponente del Movimento 5 Stelleè ildie Linosa. Mannin hailuscente Totòche ha commentato: "Le elezioni si vincono e si perdono, accettiamo la sconfitta. In tutta onestà credo di avere sempre lavorato con il massimo impegno nel corso del mio mandato, ma a volte questo non basta. Probabilmente paghiamo anche il prezzo della difficoltà di amministrare un comune di frontiera, quello die Linosa, schiacciato ogni giorno da problemi ed emergenze che ci sono soltanto qui e che un, da solo, non può affrontare in maniera efficace"."Avevamo un programma ambizioso che è iniziato cinque anni fa ma che aveva bisogno di essere ultimato ...