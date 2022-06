“L’amore”. Alberto Matano, dopo il matrimonio la prima foto di coppia (Di lunedì 13 giugno 2022) Alberto Matano matrimonio, sabato scorso il sì a Riccardo Mannino. Il conduttore e l’avvocato cassazionista, di 6 anni più grande del giornalista, sono insieme da 15 anni. Poi “durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo”, ha raccontato prima delle nozze. “Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi”, ha continuato Alberto Matano che poi “la sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”. Alberto Matano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022), sabato scorso il sì a Riccardo Mannino. Il conduttore e l’avvocato cassazionista, di 6 anni più grande del giornalista, sono insieme da 15 anni. Poi “durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo”, ha raccontatodelle nozze. “Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi”, ha continuatoche poi “la sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”....

Pubblicità

VanityFairIt : «Ha vinto l'amore». Duecento invitati per l’unione civile del conduttore de La vita in diretta con l’avvocato cassa… - occhio_notizie : 'Grazie a tutti. L'amore'? - VanityFairIt : L'emozione di Mara Venier, Claudio Santamaria in veste di cantante, le promesse poco prima del tramonto. Tutto quel… - casini_alberto : Se passate davanti la Chiesa di Fonte Nuova leggetevi attentamente l'Inno alla Carità che è la Virtù di tutte le Vi… - M_Dellorto : Evviva Alberto e la persone che ama, non hanno bisogno che certi bigotti gli diano il permesso: il loro amore è tut… -