L’amara ironia di Taffo sul referendum giustizia e quello (mai fatto) sul fine vita (Di lunedì 13 giugno 2022) L’azienda di pompe funebri Taffo gioca sul servizio che svolge e sull’essere diventata ormai icona del marketing social italiano commentando l’esito disastroso dell’affluenza ai referendum sulla giustizia. “Il vero referendum sulla giustizia sarebbe stato quello sul fine vita”, si legge nell’ultimo post pubblicato sulla loro pagina Facebook: un accostamento tra ciò che è “giusto”, e ciò che sarebbe dovuto esserlo, come poter andare alle urne per decidere su una legge che il Parlamento continua a rinviare nonostante una sentenza della Corte Costituzionale, quella sul caso Cappato / Dj Fabo. Il quesito fu bocciato dalla stessa Corte – insieme a quello sulla cannabis – per alcuni vizi formali. Molti hanno applaudito al messaggio ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) L’azienda di pompe funebrigioca sul servizio che svolge e sull’essere diventata ormai icona del marketing social italiano commentando l’esito disastroso dell’affluenza aisulla. “Il verosullasarebbe statosul”, si legge nell’ultimo post pubblicato sulla loro pagina Facebook: un accostamento tra ciò che è “giusto”, e ciò che sarebbe dovuto esserlo, come poter andare alle urne per decidere su una legge che il Parlamento continua a rinviare nonostante una sentenza della Corte Costituzionale, quella sul caso Cappato / Dj Fabo. Il quesito fu bocciato dalla stessa Corte – insieme asulla cannabis – per alcuni vizi formali. Molti hanno applaudito al messaggio ...

Pubblicità

thedoctordonnna : RT @Doxaliber: In Russia odiano l'occidente, ma il massimo che riescono a produrre è una brutta copia del Mc Donald's, la cosa più american… - emmaiala : RT @Doxaliber: In Russia odiano l'occidente, ma il massimo che riescono a produrre è una brutta copia del Mc Donald's, la cosa più american… - EzioMorassutti : RT @Doxaliber: In Russia odiano l'occidente, ma il massimo che riescono a produrre è una brutta copia del Mc Donald's, la cosa più american… - aquilarandagia3 : RT @Doxaliber: In Russia odiano l'occidente, ma il massimo che riescono a produrre è una brutta copia del Mc Donald's, la cosa più american… - FnyHQ : RT @Doxaliber: In Russia odiano l'occidente, ma il massimo che riescono a produrre è una brutta copia del Mc Donald's, la cosa più american… -