La torta al caffè senza farina | latte e burro | con solo 170 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 giugno 2022) Laal170Laal170 calorie. Preparare un dolce a volte può rivelarsi una faccenda lunga e relativamente complicata. Non così con questa ricetta che ti presentiamo qui appresso. Si tratta di unaaldal gusto goloso e dall’aroma intenso e inconfondibile. Preparata coldecaffeinato, può andare bene anche per i bambini, il che non è male. Siamo pronti a scommettere che una volta provata la vorrete rifare piuttosto di frequente, non diciamo tutti i giorni, ma quasi. E non ...