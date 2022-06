La strana storia dell'ingegnere Google, sospeso perché convinto che la IA del chatbot LaMDA sia senziente (Di lunedì 13 giugno 2022) Un ingegnere di Google ha dichiarato di essere stato messo in congedo dopo aver affermato che un chatbot di intelligenza artificiale era diventato senziente. Aveva persino chiesto ad un avvocato di rappresentarlo.... Leggi su dday (Di lunedì 13 giugno 2022) Undiha dichiarato di essere stato messo in congedo dopo aver affermato che undi intelligenza artificiale era diventato. Aveva persino chiesto ad un avvocato di rappresentarlo....

