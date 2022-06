La sciocca polemica contro la Meloni per la mascherina al seggio. No vax sempre più settari (Di lunedì 13 giugno 2022) Stupisce che nel giorno in cui arrivano dati da tutte le città in cui si è votato che confortano l’operato di FdI e della sua leader arrivino attacchi social davvero inconsistenti a Giorgia Meloni. Non sapendo a cosa attaccarsi i troll di sinistra hanno preso una foto da un video dell’agenzia Vista in cui Giorgia Meloni si mette in posa per i fotografi al seggio davanti all’urna dei referendum e appoggia la scheda verde nell’urna grigia. Poi si accorge dell’errore e mette la scheda nell’urna giusta. Nella serata di domenica tuttavia è girata su twitter la foto fake, con commenti tranchant sul fatto che la Meloni avrebbe sbagliato a votare. Commenti sul nulla perché il fatto non è mai avvenuto e c’è anche un video che lo testimonia, ma evidentemente sui social piacciono più le bufale delle notizie vere, soprattutto se ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Stupisce che nel giorno in cui arrivano dati da tutte le città in cui si è votato che confortano l’operato di FdI e della sua leader arrivino attacchi social davvero inconsistenti a Giorgia. Non sapendo a cosa attaccarsi i troll di sinistra hanno preso una foto da un video dell’agenzia Vista in cui Giorgiasi mette in posa per i fotografi aldavanti all’urna dei referendum e appoggia la scheda verde nell’urna grigia. Poi si accorge dell’errore e mette la scheda nell’urna giusta. Nella serata di domenica tuttavia è girata su twitter la foto fake, con commenti tranchant sul fatto che laavrebbe sbagliato a votare. Commenti sul nulla perché il fatto non è mai avvenuto e c’è anche un video che lo testimonia, ma evidentemente sui social piacciono più le bufale delle notizie vere, soprattutto se ...

