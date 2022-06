La Russia mostra i muscoli all'Italia: l'incrociatore spaventa la Puglia (Di lunedì 13 giugno 2022) L'incrociatore russo «Varyag», gemello del «Moksva», avanza nel Mar Ionio, al largo delle coste della Puglia, all'altezza di Santa Maria di Leuca, scortato da un caccia. Lo si apprende da siti specializzati in materia di difesa. Si tratta di un'unità di classe Slava, tra le più potenti della flotta che Mosca ha schierato nel Mediterraneo, nel tentativo, si evidenzia, di alzare la tensione proprio con la Nato. Il Varyag si muove nel Mar Ionio scortato da un'altra nave di supporto, la «Ammiraglio Tributs», che la protegge da ipotetici attacchi aerei o di sottomarini. Il «Moskva», che è stato a Taranto negli anni passati, è stato di recente affondato nel Mar Nero dai missili sparati dall'Ucraina. È già in atto un dispositivo di controllo e nelle acque del Mediterraneo incrocia già la portaerei americana Truman. Non sarebbe chiara la rotta del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) L'russo «Varyag», gemello del «Moksva», avanza nel Mar Ionio, al largo delle coste della, all'altezza di Santa Maria di Leuca, scortato da un caccia. Lo si apprende da siti specializzati in materia di difesa. Si tratta di un'unità di classe Slava, tra le più potenti della flotta che Mosca ha schierato nel Mediterraneo, nel tentativo, si evidenzia, di alzare la tensione proprio con la Nato. Il Varyag si muove nel Mar Ionio scortato da un'altra nave di supporto, la «Ammiraglio Tributs», che la protegge da ipotetici attacchi aerei o di sottomarini. Il «Moskva», che è stato a Taranto negli anni passati, è stato di recente affondato nel Mar Nero dai missili sparati dall'Ucraina. È già in atto un dispositivo di controllo e nelle acque del Mediterraneo incrocia già la portaerei americana Truman. Non sarebbe chiara la rotta del ...

Pubblicità

rusembitaly : ??Per la Giornata della Russia e in occasione del 350° anniversario della nascita di Pietro I abbiamo preparato per… - RaiNews : La Russia mostra così 'un assoluto disprezzo per la vita dei civili' sottolinea una consulente dell'Organizzazione… - tempoweb : La #Russia mostra i muscoli all’#Italia e alla #Nato: l’incrociatore #Varyag naviga davanti alla Puglia #guerra… - JGiusi : @Peppe_Guzzi @matildesjt Anche i carri armati in fila lungo i confini Ucraini erano parcheggiati in bella mostra pe… - Valerianne7 : RT @rusembitaly: ??Per la Giornata della Russia e in occasione del 350° anniversario della nascita di Pietro I abbiamo preparato per voi un… -