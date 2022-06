La Roma sogna il colpaccio | tentativo per il pupillo del Manchester City!

(Di lunedì 13 giugno 2022) Una delle squadre che più si sta muovendo in Serie A è certamente la, che pare aver chiuso Nemanja Matic per il centrocampo garantendogli un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. Questo, per Mourinho, non basta. Il tecnico portoghese ha più volte ribadito alla società di voler rinforzare la parte nevralgica del campo, il centrocampo, con almeno due acquisti di spessore che possano aumentare il tasso tecnico e qualitativo della squadra. GundoganCityInfatti, secondo quanto riportato da Leggo, la dirigenza giallorossa starebbe attenzionando uno dei pupilli di Guardiola alCity che gli ha permesso di portare a casa la Premier League con il gol decisivo. Si tratta di Ilkay Gundogan. Il tedesco è in uscita dalCity e alla finestra c’è anche il Barcellona di ...

In biancoceleste, infatti, Marchetti ha disputato quasi 200 partite in sette stagioni, vincendo da protagonista la Coppa Italia del 2013 (conquistata in finale contro la) e diventando un idolo ...Piace ae Lazio, i tifosi del Napoli non vorrebbero mai vederlo andar via ma dove giocherà Dries ...eccessive anche dai due club capitolini le richieste di 5 milioni per due anni e c'è chiun ... La Roma sogna in grande: può arrivare un campione del Manchester City Con la fine del campionato finalmente inizia il calciomercato. La stagione estiva porta con sé molte notizie relative al cambio maglia dei giocatori più importanti sul panorama mondiale. Non solo, per ...Con il Decreto Crescita i capitolini tenteranno il colpo da novanta per far felice Mourinho: si punta al giocatore del Manchester City Ilkay Gundogan.