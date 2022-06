La principessa e il futuro marito, lo sciamano Durek Verrett, hanno detto che "Bridgerton" esiste solo nelle favole. La realtà è diversa (Di lunedì 13 giugno 2022) La principessa e lo sciamano. Martha Louise di Norvegia e lo sciamano di origine haitiana, Durek Verrett, si sentono un po’ come Harry e Meghan Markle e lanciano accuse di razzismo al mondo. Senza rancore, per la verità. Anzi rilanciando il loro amore come motore per “cambiare il mondo”. Lo hanno sottolineato nel corso di una diretta su Instagram, qualche giorno dopo l’annuncio del loro prossimo royal wedding, il primo tra un “uomo di colore e una principessa”, come ha tenuto a precisare il guru amato da star come Gwyneth Paltrow. Leggi anche › Martha Louise di Norvegia sposa lo sciamano Shaman Durek. L’annuncio sui social ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Lae lo. Martha Louise di Norvegia e lodi origine haitiana,, si sentono un po’ come Harry e Meghan Markle e lanciano accuse di razzismo al mondo. Senza rancore, per la verità. Anzi rilanciando il loro amore come motore per “cambiare il mondo”. Losottolineato nel corso di una diretta su Instagram, qualche giorno dopo l’annuncio del loro prossimo royal wedding, il primo tra un “uomo di colore e una”, come ha tenuto a precisare il guru amato da star come Gwyneth Paltrow. Leggi anche › Martha Louise di Norvegia sposa loShaman. L’annuncio sui social ...

