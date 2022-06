La Prima Estate Off, la line up dell’aftershow del Festival toscano (Di lunedì 13 giugno 2022) Svelata la line up de La Prima Estate off, la rassegna di Aftershow dance della Prima edizione del Festival di Camaiore Il club Apollo Milano curerà l’organizzazione delle serate che si terranno allaBussola di Focette, luogo storico della nightlife versiliese. Quattro coppie di deejay – da Young Marco a Dj Tennis, da Jolly Mare a Spiller – si esibiranno ogni sera dal 22 al 25 giugno a partire da mezzanotte alla consolle della Bussola Versilia al termine dei concerti del Festival al Parco BussolaDomani. In questa Estate 2022 la musica non può fermarsi. Per questo la D’Alessandro & Galli che ha ideato e prodotto questa Prima edizione de La Prima Estate, il Festival per i music lovers a 50 metri dalla ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Svelata laup de Laoff, la rassegna di Aftershow dance dellaedizione deldi Camaiore Il club Apollo Milano curerà l’organizzazione delle serate che si terranno allaBussola di Focette, luogo storico della nightlife versiliese. Quattro coppie di deejay – da Young Marco a Dj Tennis, da Jolly Mare a Spiller – si esibiranno ogni sera dal 22 al 25 giugno a partire da mezzanotte alla consolle della Bussola Versilia al termine dei concerti delal Parco BussolaDomani. In questa2022 la musica non può fermarsi. Per questo la D’Alessandro & Galli che ha ideato e prodotto questaedizione de La, ilper i music lovers a 50 metri dalla ...

Pubblicità

CremoniniCesare : In una calda notte un po’ magica, forte come quelle che precedono l’inizio di un tour, camminando tra gli alberi ho… - TIM_music : Prima TOP 5 di giugno. ?? Il ritmo delle nuove uscite ha tutto il sapore dell'estate! ?? Ecco le più streammate nel… - marcoconterio : ?? ??? Il grande sacrificato dell'estate dell'#Inter potrebbe essere Lautaro Martinez ????. #Atleti e #Chelsea (col pre… - lady_martine : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 vanno in onda tre nuovi episodi dell'ottava stagione in prima tv di #ChicagoPD https://t.c… - pio_bevilacqua : @davidallegranti Non prima dell'estate -