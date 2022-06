La nuova Italia di Mancini vola in Germania per confermare il primo posto in classifica (Di lunedì 13 giugno 2022) L’Italia vola a Monchengladbach con la piena consapevolezza di essersi lasciata alle spalle il periodo nero che ha contraddistinto il post-trionfo europeo. La conferma è arrivata dalla partita pareggiata contro l’Inghilterra, nella quale i giovani azzurri hanno offerto una buona prestazione sfiorando il gol in diverse occasioni e tenendo testa a una delle squadre considerata tra le favorite per la prossima rassegna iridata in Qatar. Per una Nazionale sperimentale come quella di Mancini si è trattato di un ottimo risultato, frutto del gran lavoro a centrocampo del trio Frattesi-Locatelli-Tonali ma anche della buona organizzazione difensiva, reparto nel quale ha fatto il suo esordio Federico Gatti, passato in cinque anni dal suo lavoro di muratore e i campetti di Eccellenza, al contratto con la Juventus e alla maglia della Nazionale. E ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) L’a Monchengladbach con la piena consapevolezza di essersi lasciata alle spalle il periodo nero che ha contraddistinto il post-trionfo europeo. La conferma è arrivata dalla partita pareggiata contro l’Inghilterra, nella quale i giovani azzurri hanno offerto una buona prestazione sfiorando il gol in diverse occasioni e tenendo testa a una delle squadre considerata tra le favorite per la prossima rassegna iridata in Qatar. Per una Nazionale sperimentale come quella disi è trattato di un ottimo risultato, frutto del gran lavoro a centrocampo del trio Frattesi-Locatelli-Tonali ma anche della buona organizzazione difensiva, reparto nel quale ha fatto il suo esordio Federico Gatti, passato in cinque anni dal suo lavoro di muratore e i campetti di Eccellenza, al contratto con la Juventus e alla maglia della Nazionale. E ...

