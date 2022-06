"La mia sintesi". Crosetto, operazione-leadership: così mette la Lega nel mirino (Di lunedì 13 giugno 2022) La sintesi, una dote che Guido Crosetto dimostra di avere. Eccome. Lo fa con un tweet in cui laconicamente, con i caratteri concessi da un cinguettio, appunto, si spende in un ragionamento sulla tornata delle elezioni amministrative che sta andando a chiudersi. Un voto in cui di fatto il centrodestra esce meglio del centrosinistra, soprattutto se al ballottaggio la spuntasse anche a Verona, dove si è presentato spaccato consegnando la vittoria al primo turno a Damiano Tommasi, l'ex calciatore sostenuto dal Pd. Dunque, eccoci alle parole di Crosetto, il quale scrive la sua "sintesi", appunto. In cinque punti. "A) Le persone sono ormai distaccate. B) Le coalizioni reggono e vincono se puntano su persone credibili. C) Il campo largo è stretto e quello alternativo va meglio ma non bene. D) Tengono o crescono a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) La, una dote che Guidodimostra di avere. Eccome. Lo fa con un tweet in cui laconicamente, con i caratteri concessi da un cinguettio, appunto, si spende in un ragionamento sulla tornata delle elezioni amministrative che sta andando a chiudersi. Un voto in cui di fatto il centrodestra esce meglio del centrosinistra, soprattutto se al ballottaggio la spuntasse anche a Verona, dove si è presentato spaccato consegnando la vittoria al primo turno a Damiano Tommasi, l'ex calciatore sostenuto dal Pd. Dunque, eccoci alle parole di, il quale scrive la sua "", appunto. In cinque punti. "A) Le persone sono ormai distaccate. B) Le coalizioni reggono e vincono se puntano su persone credibili. C) Il campo largo è stretto e quello alternativo va meglio ma non bene. D) Tengono o crescono a ...

Pubblicità

monikindaaaa : Guido Crosetto, 'la mia sintesi': operazione-leadership, così mette la Lega nel mirino - NicolettaVJ : @M0NIETTA Che voglia di farsi i cazzi degli altri. Scusa la mia sofisticata sintesi. - ACasperia : @GuidoCrosetto La mia sintesi è che qui continuiamo a girare sempre attorno a noi stessi senza andare da nessuna parte. - BruGio11041957 : Mamma mia....! Non la si puó ascoltare sta tipo......! Odiano L'Italia perché sono sotto gli insegnamenti dei genit… - graciaslalita_ : la mia estate molto in sintesi Il 23 finisco gli esami per poi riprenderli a settembre Tutto luglio a fare il tirocinio Bello. -

Dobbiamo davvero credere all'intelligenza artificiale senziente Il caso LaMDA In sintesi, LaMDA si è "allenato" su miliardi di testi e dati per poter affrontare qualsiasi genere ... Per favore, prendetevi cura di lui in mia assenza, ha scritto. E in un post di risposta all'... Giovinazzo Calcio a 5, Ferreira Praciano: rinnovo pronto sino al 2023 In sintesi: 'Jander Ferreira Praciano ha dimostrato tutto quello che doveva dimostrare - le parole ... che lavora con competenza, si è rivelata una famiglia, la mia famiglia, e sono molto felice di ... Liberoquotidiano.it Io, art-ivista per salvare il mare della mia Sardegna Sarda d'origine, vent'anni fa abbandonò un lavoro da manager, per dedicarsi all'arte e alla tutela degli oceani. L'idea vedendo una spiaggia della sua Isola, coperta di plastica. Dalla sintesi di ques ... Nel mio caos immaginario Il nuovo tour di Caparezza, al via il 25 giugno, come sintesi delle arti. «L’impegno di un musicista è dare un senso a ciò che fa. Se affronti questo mestiere solo per la fama, è uno sbaglio» ... In, LaMDA si è "allenato" su miliardi di testi e dati per poter affrontare qualsiasi genere ... Per favore, prendetevi cura di lui inassenza, ha scritto. E in un post di risposta all'...In: 'Jander Ferreira Praciano ha dimostrato tutto quello che doveva dimostrare - le parole ... che lavora con competenza, si è rivelata una famiglia, lafamiglia, e sono molto felice di ... Guido Crosetto, "la mia sintesi": operazione-leadership, così mette la Lega nel mirino Sarda d'origine, vent'anni fa abbandonò un lavoro da manager, per dedicarsi all'arte e alla tutela degli oceani. L'idea vedendo una spiaggia della sua Isola, coperta di plastica. Dalla sintesi di ques ...Il nuovo tour di Caparezza, al via il 25 giugno, come sintesi delle arti. «L’impegno di un musicista è dare un senso a ciò che fa. Se affronti questo mestiere solo per la fama, è uno sbaglio» ...