La mascherina non sarà obbligatoria durante gli esami di maturità: la decisione del governo (Di lunedì 13 giugno 2022) Alla fine l’hanno spuntata i permissivisti: la mascherina non sarà obbligatoria agli esami di Stato, ma solo raccomandata. Lo hanno deciso i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi che hanno svolto un incontro sulla riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. Una riunione alla quale ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Il vertice ha portato avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico ma la decisione più importante è quella presa per gli esami di terza media e della maturità: verrà meno l’obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Il prossimo Consiglio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Alla fine l’hanno spuntata i permissivisti: lanonaglidi Stato, ma solo raccomandata. Lo hanno deciso i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi che hanno svolto un incontro sulla riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. Una riunione alla quale ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Il vertice ha portato avanti il percorso condiviso in vista del prossimo anno scolastico ma lapiù importante è quella presa per glidi terza media e della: verrà meno l’obbligo di indossare la, che verrà solo raccomandata. Il prossimo Consiglio dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Meloni: 'Follia la mascherina al seggio', ma le fanno notare che non e' obbligatoria. La presidente di FdI non fa d… - borghi_claudio : ?????? Attenzione ?????? Circolare del duo LAMORGESE SPERANZA. MASCHERINA OBBLIGATORIA PER VOTARE Ma voi STATE MA… - Giorgiolaporta : Ridete della morte di #Montagnier; state zitti se un 18enne senza mascherina subisce un TSO; fate la ola se un non… - butwhy5 : @Gcarla14 @markorusso69 La Meloni al seggio con la mascherina. Perché? Oppure non sapeva che non era più obbligatoria? - RobNoUE : RT @LucaPiccari: Perchè l'On. Meloni indossa la mascherina? Che messaggio vuol mandare visto che non è obbligatorio indossarle? https://t.c… -