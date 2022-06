La mascherina è solo raccomandata anche agli esami di terza media

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Si è svolto oggi un incontro tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza sulla riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. All'incontro ha partecipatoil presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. Secondo quanto si apprende,di Stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la, che verrà. Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole.

Il parere di Walter Ricciardi Proprio prima dell'incontro tra Speranza e Bianchi, si era espresso sul tema delladurante gli esami di Stato anche Walter Ricciardi, consulente dello stesso ...L'esame quest'anno è tornato in presenza: negli ambienti scolastici per professori e studenti lasaràraccomandata. "Accolta la richiesta della Lega, per il bene di studenti e ...Mascherina solo raccomandata per gli esami di maturità. Sarebbe la linea emersa dall’incontro di oggi tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza. Secondo ...Secondo quanto si apprende, agli esami di Stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Sarà dunque proposta una norma al ...