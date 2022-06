La Lega stacca la spina a Draghi? Lamentele di Fontana: “Sono stanco, fosse per me...” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Se fosse per me… Io Sono abbastanza stanco”. Campanello d'allarme per il governo, suonato dal vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana. Ospite della puntata di lunedì 13 giugno di Quarta Repubblica, il talk show politico condotto da Nicola Porro su Rete Quattro, il leghista veneto ha affermato: “Le dico sinceramente che non Sono per nulla soddisfatto per come sta andando questo governo, e quindi mi auguro che in autunno si inizi a guardare a quelle che Sono veramente le problematiche delle persone, economiche in particolar modo, prima di guardare quello che ci dice questo e quell'altro da qualche altra parte del mondo”. Il deputato, originario di Verona, è evidentemente amareggiato per il risultato ottenuto nella sua città, dove la destra divisa ha lasciato spazio al ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) “Seper me… Ioabbastanza”. Campanello d'allarme per il governo, suonato dal vicesegretario dellaLorenzo. Ospite della puntata di lunedì 13 giugno di Quarta Repubblica, il talk show politico condotto da Nicola Porro su Rete Quattro, il leghista veneto ha affermato: “Le dico sinceramente che nonper nulla soddisfatto per come sta andando questo governo, e quindi mi auguro che in autunno si inizi a guardare a quelle cheveramente le problematiche delle persone, economiche in particolar modo, prima di guardare quello che ci dice questo e quell'altro da qualche altra parte del mondo”. Il deputato, originario di Verona, è evidentemente amareggiato per il risultato ottenuto nella sua città, dove la destra divisa ha lasciato spazio al ...

