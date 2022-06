La grande festa per il ritorno del Palermo in serie B (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Clacson e fuochi d'artificio hanno salutato il ritorno del Palermo di Silvio Baldini in serie B, prevalendo contro il Padova nella finale dei playoff. Dopo un limbo durato tre anni, riecco i rosanero nel calcio che conta. La festa è iniziata subito al Renzo Barbera, con i suoi 35 mila tifosi che hanno gremito lo stadio spingendo sempre i loro eroi. Incontenibile la gioia dei palermitani e come un'onda si è diffusa in tutta la città con il centro presso d'assalto da auto e da gruppi di tifosi. Il Palermo è tornato in serie B, tre anni dopo l'esclusione dai campionati professionistici avvenuta nel 2019 e la ripartenza del Palermo Football Club dalla serie D. Rispettato in pieno il programma della nuova società costituita dall'imprenditore ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Clacson e fuochi d'artificio hanno salutato ildeldi Silvio Baldini inB, prevalendo contro il Padova nella finale dei playoff. Dopo un limbo durato tre anni, riecco i rosanero nel calcio che conta. Laè iniziata subito al Renzo Barbera, con i suoi 35 mila tifosi che hanno gremito lo stadio spingendo sempre i loro eroi. Incontenibile la gioia dei palermitani e come un'onda si è diffusa in tutta la città con il centro presso d'assalto da auto e da gruppi di tifosi. Ilè tornato inB, tre anni dopo l'esclusione dai campionati professionistici avvenuta nel 2019 e la ripartenza delFootball Club dallaD. Rispettato in pieno il programma della nuova società costituita dall'imprenditore ...

