La gauche di Mélenchon seconda dietro Macron | accuse brogli

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante le prime proiezioni di ieri sera vedessero la coalizione dellafrancese guidata da Jean - Lucal primo posto per numero di voti in Francia, la Nupes è finita - secondo i ...

Nonostante le prime proiezioni di ieri sera vedessero la coalizione dellafrancese guidata da Jean - Lucal primo posto per numero di voti in Francia, la Nupes è finita - secondo i risultati finali del Ministero dell'Interno - in seconda posizione dietro ......con Jean - Lucdella France Insoumise, cioè un pasticcio istituzionale dove l'inquilino dell'Eliseo in carica va a Bruxelles con il premier al seguito che, essendo espressione della,... Frase choc di Mélenchon. "La polizia uccide". Ma è Macron a tremare