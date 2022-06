La foto di Ornella Muti, nonna per la quarta volta: “I neonati vanno protetti dai social” (Di lunedì 13 giugno 2022) Ornella Muti è diventata nonna per la quarta volta. Il minore dei suoi figli, Andrea Fachinetti, 34 anni, è diventato papà. Sui social erano infatti girate le foto della sua compagna, Carola (@caroluffa su Instagram, il cognome non è reperibile), con il pancione. L’entusiasmo di tutta la famiglia – Naike Rivelli compresa – era alle stelle. La 67enne ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per la nascita del nipotino Edoardo – ne ha rivelato anche il nome – ma ha preso alcune precauzioni, risrvandosi di dire la sua in merito a neonati e social network. Vi raccomandiamo... "Zia per la terza volta": l'entusiasmo di Naike Rivelli per il bebè in ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 giugno 2022)è diventataper la. Il minore dei suoi figli, Andrea Fachinetti, 34 anni, è diventato papà. Suierano infatti girate ledella sua compagna, Carola (@caroluffa su Instagram, il cognome non è reperibile), con il pancione. L’entusiasmo di tutta la famiglia – Naike Rivelli compresa – era alle stelle. La 67enne ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per la nascita del nipotino Edoardo – ne ha rivelato anche il nome – ma ha preso alcune precauzioni, risrvandosi di dire la sua in merito anetwork. Vi raccomandiamo... "Zia per la terza": l'entusiasmo di Naike Rivelli per il bebè in ...

