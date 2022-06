La Finlandia pronta a costruire un muro con la Russia (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima la richiesta di entrare nella Nato e adesso le recinzioni stile muro di Berlino: sembra che la Finlandia tema più degli altri il conflitto russo-ucraino. In un emendamento proposto è stato chiesto – infatti – la costruzione di barriere lungo i 1300 km di confine con la Russia. Al momento la zona, che comprende per la maggior parte foreste, presenta solo cartelli e linee di plastica che delimitano i due Paesi. Da Helsinki il Ministro per gli Affari Interni, Krista Mikkonen, afferma: “Il Governo deciderà in merito alle barriere di confine per le zone critiche al confine orientale, sulla base della valutazione della Guardia di frontiera finlandese”. Il procedimento, in realtà, non è affatto banale in quanto per la realizzazione del piano proposto, la Finlandia dovrebbe modificare la propria legislazione. Ma non è ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima la richiesta di entrare nella Nato e adesso le recinzioni stiledi Berlino: sembra che latema più degli altri il conflitto russo-ucraino. In un emendamento proposto è stato chiesto – infatti – la costruzione di barriere lungo i 1300 km di confine con la. Al momento la zona, che comprende per la maggior parte foreste, presenta solo cartelli e linee di plastica che delimitano i due Paesi. Da Helsinki il Ministro per gli Affari Interni, Krista Mikkonen, afferma: “Il Governo deciderà in merito alle barriere di confine per le zone critiche al confine orientale, sulla base della valutazione della Guardia di frontiera finlandese”. Il procedimento, in realtà, non è affatto banale in quanto per la realizzazione del piano proposto, ladovrebbe modificare la propria legislazione. Ma non è ...

