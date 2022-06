La Fed schiaccia l' Europa e Wall Street Milano -2 | 8% | ai minimi da febbraio 2021 BTp sale al 4 | 1%

(Di lunedì 13 giugno 2022) Bruciati a Piazza Affari in una seduta sul listino principale circa 10,2 miliardi di euro di capitalizzazione. Lo Stoxx Europe 600 ha “sacrificato” nella seduta odierna 226,1 miliardi di euro. In netto ribasso anche, S&P verso mercato "orso". Spread BTp/bund chiude a 245 punti base, con il rendimento al massimo dal 2013

Borsa: nuovo tonfo, spauracchio Fed schiaccia Milano (-2,8%) ai minimi da febbraio 2021

Tra le performance peggiori anche Amplifon ( - 7,2%), Pirelli ( - 5,9%), St ( - 5,5%) e Fineco ( - 5,1%). Tra gli istituti di credito pesanti anche Intesa Sanpaolo ( - 3,4%) e Bper ( - 3,3%) dopo il - ...Il timore degli operatori e' anche quello che la Bce possa seguire a ruote le mosse della, con il rischio sempre piu' concreto di una fase di stagflazione, cioe' bassa crescita e prezzi alle ... La Fed schiaccia l'Europa e Wall Street. Milano -2,8%, ai minimi da febbraio 2001. BTp sale al 4,1% Euro sotto 1,05 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 giu - Il pessimismo sui rialzi dei tassi manda ancora in tilt le Borse ...A Milano quasi tutto il Ftse Mib in calo. In netto ribasso anche Wall Street, S&P verso mercato "orso". Petrolio in discesa, yen ai minimi dal 1998 ...