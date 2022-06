(Di lunedì 13 giugno 2022) Aquasi tutto il Ftse Mib in calo. In netto ribasso anche, S&P verso mercato "orso". Petrolio in discesa, yen aidal 1998. Spread BTp/bund chiude a 245 punti base, con il rendimento al massimo dal 2013

Il Sole 24 ORE

Il timore degli operatori e' anche quello che la Bce possa seguire a ruote le mosse della, con il rischio sempre piu' concreto di una fase di stagflazione, cioe' bassa crescita e prezzi alle ...... S&P verso mercato "orso" Avvio di settimana complicato per Wall Street, come del resto sugli altri mercati mondiali, dopo le decisioni sui tassi della Bce e in attesa di quelle della, con le ... La Fed schiaccia l'Europa e Wall Street. Milano -2,8%, ai minimi da febbraio 2001. BTp sale al 4,1% Euro sotto 1,05 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 giu - Il pessimismo sui rialzi dei tassi manda ancora in tilt le Borse ...A Milano quasi tutto il Ftse Mib in calo. In netto ribasso anche Wall Street, S&P verso mercato "orso". Petrolio in discesa, yen ai minimi dal 1998 ...