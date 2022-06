“La famiglia si allarga”. Gioia per Ornella Muti, è nato Edoardo. Il particolare nella foto del bimbo (Di lunedì 13 giugno 2022) Ornella Muti presenta il quarto nipotino. Grande Gioia e sorrisi a casa dell’attrice che è diventata di nuovo nonna. Gioia condivisa ovviamente con il figlio 34enne Andrea Fachinetti e la sua compagna Carol. La protagonista di tanti film di successo indossa un paio di occhiali scuri e ha il dito avvolto dalla manina del piccolo di cui rivela anche il nome. Il suo quarto nipote si chiama Edoardo. La diva del cinema italiano Ornella Muti spiega anche perché non ci sono foto del piccolo: “Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Dunque festeggiamenti social in controtendenza rispetto a quanto siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)presenta il quarto nipotino. Grandee sorrisi a casa dell’attrice che è diventata di nuovo nonna.condivisa ovviamente con il figlio 34enne Andrea Fachinetti e la sua compagna Carol. La protagonista di tanti film di successo indossa un paio di occhiali scuri e ha il dito avvolto dalla manina del piccolo di cui rivela anche il nome. Il suo quarto nipote si chiama. La diva del cinema italianospiega anche perché non ci sonodel piccolo: “Ecco il quarto nipotino:. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Dunque festeggiamenti social in controtendenza rispetto a quanto siamo ...

