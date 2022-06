La Dinamo alle Finali Nazionali!

(Di lunedì 13 giugno 2022) TagsAcademyLaSassari under 17 compie un vero e proprio capolavoro, rimontando il - 26 di gara 1 a Roma ed elimina l'Eurobasket nello spareggio per arrivarenazionali di ...

Ecco le 11 squadre già qualificate per le finali nazionali, a cui andranno ... Dinamo Sassari | L'under 17 biancoblù vola alle Finali Nazionali TagsDinamo AcademyLa Dinamo Sassari under 17 compie un vero e proprio capolavoro, rimontando il -26 di gara 1 a Roma ed elimina l'Eurobasket ...Il lungo della Dinamo Sassari Ousmane Diop ha parlato a La Nuova Sardegna prima della partenza per il Senegal, che lasciò nel 2013. "[...] Stare così tanto tempo lontano ...