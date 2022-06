La debacle di Salvini alle amministrative: la Lega non incide neanche dove vince il centrodestra (Di lunedì 13 giugno 2022) Il referendum con l’affluenza al record negativo del 20,9%? “Si è votato un solo giorno con le urne aperte, il silenzio di troppi media e politici, il week-end estivo e il vergognoso caos seggi visto per esempio a Palermo”. I sindaci eletti al primo turno Lagalla e Bucci? “Vittorie del centrodestra con il contributo determinante della Lega”. Matteo Salvini potrà gridare al complotto quanto vuole e rivendicare vittorie immaginarie, la verità è che lui è – ancora una volta – lo sconfitto della tornata elettorale. Perché promotore (sempre meno) attivo di un referendum che verrà ricordato per la complessità dei suoi quesiti e l’affluenza da record al contrario, e perché il suo partito in realtà non ha inciso più di tanto sulle vittorie dei candidati di centrodestra. La debacle di Salvini ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il referendum con l’affluenza al record negativo del 20,9%? “Si è votato un solo giorno con le urne aperte, il silenzio di troppi media e politici, il week-end estivo e il vergognoso caos seggi visto per esempio a Palermo”. I sindaci eletti al primo turno Lagalla e Bucci? “Vittorie delcon il contributo determinante della”. Matteopotrà gridare al complotto quanto vuole e rivendicare vittorie immaginarie, la verità è che lui è – ancora una volta – lo sconfitto della tornata elettorale. Perché promotore (sempre meno) attivo di un referendum che verrà ricordato per la complessità dei suoi quesiti e l’affluenza da record al contrario, e perché il suo partito in realtà non ha inciso più di tanto sulle vittorie dei candidati di. Ladi...

Pubblicità

fattoquotidiano : Referendum, dopo la débacle la Lega invoca il complotto e punta il dito contro gli alleati: 'Silenzio assordante'.… - Massimo22185550 : RT @francotaratufo2: Disastro #referendum con #Salvini che da i numeri ad cazzum. Centrodestra super spaccato nelle elezioni comunali #Re… - Michele02828265 : Dalla lettura dei risultati del #Referendum e delle #comunali2022 (ancora provvisori) si profila una debacle per la… - Herbert403 : Hanno tenuto la conferenza stampa della Lega per commentare il risultato del referendum solo perché era già annunci… - ringetto65 : RT @erretti42: Salvini è dato in fuga dopo la legnata dei referendum. Come un qualunque Schettino ha lasciato i mozzi a fronteggiare la déb… -