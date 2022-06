La Croce Rossa e l' appello ai giovani | ' Donate il sangue | ce n' è bisogno'

Pubblicità

Gloria123411 : RT @ereike05: La Croce Rossa Italiana lancia l’allarme: donate il sangue. Un appello rivolto a tutta la popolazione italiana, “ma in partic… - ereike05 : La Croce Rossa Italiana lancia l’allarme: donate il sangue. Un appello rivolto a tutta la popolazione italiana, “ma… - vfishkia : Allo scrutinio della seconda verde di cui sono coordinatore è stato detto non spariamo sulla croce rossa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Croce Rossa, l’appello: “Dati allarmanti su raccolta sangue, donate” - Gio55981465 : RT @Stefy_opinioni_: @stanzaselvaggia Ti trovo simpatica ed intelligente e ti seguo con piacere. Però con questo post sei scesa ai livelli… -

...] Cronaca Quiliano Quliano, cade mentre tagia della legna: in codice rosso al Santa Corona Posted on 29 Dicembre 2019 29 Dicembre 2019 Author Redazione Sul posto laUn uomo di circa 50 ...LaItaliana lancia l'allarme: donate il sangue. Un appello rivolto a tutta la popolazione italiana, 'ma in particolare ai giovani', per la donazione, alla luce della carenza di sangue come ...Roma, 13 giu. (Adnkronos Salute) - La Croce rossa italiana (Cri), in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue di domani, rivolge un appello a tutti, ma in particolare ai giovani, per l ...Il Centro Nazionale Sangue registra un rallentamento delle donazioni e anche le regioni virtuose che coprivano i fabbisogni di altre regioni sono in affanno.