La crisi alimentare in Africa apre spazi di influenza per la Russia (Di lunedì 13 giugno 2022) C’è una collage di immagini pubblicato dal politologo Ian Bremmer che descrive bene l’atteggiamento con cui la Russia intende porsi in Africa, rispetto al mondo occidentale. Da una parte il presidente Vladimir Putin fotografato al famoso tavolo di distanziamento negli incontri con Emmanuel Macron, Olaf Scholz e con Antonio Guterres dell’Onu. Dall’altra è seduto in poltrona, diviso solo da un tavolino, quando ha ricevuto Macky Sall, presidente senegalese attualmente alla guida dell’Unione Africana, UA. Serve a mandare un messaggio immediato: distacco da un lato, vicinanza dall’altro. L’Africa, di cui Sall rappresenta l’organizzazione internazionale che ne raccoglie 55 membri, è uno degli ambiti in cui la Russia intende proiettare la propria politica estera – con collegati i propri interessi geoeconomici ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) C’è una collage di immagini pubblicato dal politologo Ian Bremmer che descrive bene l’atteggiamento con cui laintende porsi in, rispetto al mondo occidentale. Da una parte il presidente Vladimir Putin fotografato al famoso tavolo di distanziamento negli incontri con Emmanuel Macron, Olaf Scholz e con Antonio Guterres dell’Onu. Dall’altra è seduto in poltrona, diviso solo da un tavolino, quando ha ricevuto Macky Sall, presidente senegalese attualmente alla guida dell’Unionena, UA. Serve a mandare un messaggio immediato: distacco da un lato, vicinanza dall’altro. L’, di cui Sall rappresenta l’organizzazione internazionale che ne raccoglie 55 membri, è uno degli ambiti in cui laintende proiettare la propria politica estera – con collegati i propri interessi geoeconomici ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania per esportare grano ed evitare u… - gennaromigliore : La guerra in #Ucraina e le sfide che porta con sé, penso alla crisi alimentare e alla sostenibilità energetica, ci… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen: 'La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di un freddo, insensibile e calco… - fabriziox23 : RT @Crudeli45198835: Quale parte della crisi alimentare imminente non sta spaventando a morte tutti? - Habanerorange : RT @polosovrano: Grano siciliano e crisi alimentare: -