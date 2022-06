La bomba che cambia tutto sulla guerra. Trattativa in corso tra Putin e Biden (Di lunedì 13 giugno 2022) Non sono passate inosservate le legnate di Joe Biden all'Ucraina e in particolare a Volodymyr Zelensky, che era stato avvertito dell'imminente invasione della Russia ed ha invece pensato più ad attaccare l'Occidente che a prepararsi alla reazione. Come rivela Dagospia c'è un motivo ben preciso dietro ad un atteggiamento del tutto rivoluzionato da parte degli statunitensi nei confronti di Kiev. “Fonti autorevoli a Washington sussurrano: c'e' in atto una Trattativa tra Biden e Vladimir Putin…” lo scoop del sito diretto da Roberto D'Agostino. Gli Stati Uniti starebbero quindi tenendo dei colloqui diretti con Mosca per cercare di porre fine alla guerra. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Non sono passate inosservate le legnate di Joeall'Ucraina e in particolare a Volodymyr Zelensky, che era stato avvertito dell'imminente invasione della Russia ed ha invece pensato più ad attaccare l'Occidente che a prepararsi alla reazione. Come rivela Dagospia c'è un motivo ben preciso dietro ad un atteggiamento delrivoluzionato da parte degli statunitensi nei confronti di Kiev. “Fonti autorevoli a Washington sussurrano: c'e' in atto unatrae Vladimir…” lo scoop del sito diretto da Roberto D'Agostino. Gli Stati Uniti starebbero quindi tenendo dei colloqui diretti con Mosca per cercare di porre fine alla

