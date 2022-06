Koulibaly risponde a Il Giornale: «Napoli città antirazzista» (Di lunedì 13 giugno 2022) Kalidou Koulibaly risponde a Il Giornale con un post su Instagram. Ieri il quotidiano aveva dedicato un articolo al difensore del Napoli scrivendo che in città girasse voce che lui si sentisse tradito dal club e aggiungendo una nota sul razzismo a cui era stato costretto durante la sua permanenza in azzurro. “Koulibaly a Napoli ha dovuto subire le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente”. Oggi il senegalese risponde pubblicando una foto del pubblico napoletano che, per difenderlo dai cori razzisti, indossò la sua maschera allo stadio, con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Kalidoua Ilcon un post su Instagram. Ieri il quotidiano aveva dedicato un articolo al difensore delscrivendo che ingirasse voce che lui si sentisse tradito dal club e aggiungendo una nota sul razzismo a cui era stato costretto durante la sua permanenza in azzurro. “ha dovuto subire le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente”. Oggi il senegalesepubblicando una foto del pubblico napoletano che, per difenderlo dai cori razzisti, indossò la sua maschera allo stadio, con ...

Pubblicità

Sal16448498 : Ma il Napoli ha difeso Napoli e kk ? ??????FOTO - 'Napoli città antirazzista', Koulibaly risponde alle accuse de Il Gi… - napolista : #Koulibaly risponde a Il Giornale: «Napoli città antirazzista» Il quotidiano aveva scritto che a Napoli il senegal… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KK26 - Kalidou Koulibaly: “Napoli, città antirazzista”, con Pino Daniele in sottofondo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KK26 - Kalidou Koulibaly: “Napoli, città antirazzista”, con Pino Daniele in sottofondo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KK26 - Kalidou Koulibaly: “Napoli, città antirazzista”, con Pino Daniele in sottofondo -