Koulibaly | ' Napoli città antirazzista!'

Pubblicità

mirkocalemme : Va bene tutto, ma, fino a prova contraria, quelle peggio cose #Koulibaly le ha vissute a Bergamo, Firenze, Milano..… - annatrieste : Caro @ilgiornale vedi che Koulibaly, da nero napoletano, le 'peggio cose' le ha dovute sopportare non da noi a Napo… - annatrieste : Koulibaly che subisce le peggio cose a Napoli (cit @ilgiornale) - napolipiucom : Corbo: 'Il caso Mertens è chiuso. Koulibaly resta un altro anno. Deulofeu ? bisogna parlare chiaro ai tifosi'… - infoitsport : KISS KISS - De Maggio: 'Koulibaly resta a Napoli, senza rinnovo Fabian andrà in tribuna' -

Il difensore delha risposto per le rime a un articolo de Il Giornale che accusava la città partenopea Kalidoua difesa di. Attraverso i social, il difensore ha pubblicato una storia ...... giocoforza, arriverà anche per Dries Mertens , David Ospina e soprattutto Kalidou, al ... i precedenti treni persi dal difensore per sposare a ogni costo la causae anche l'attuale ...Antonio Corbo commenta le questioni Mertens e Koulibaly e parla delle operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis.«Napoli città anti razzista». Le parole di Kalidou Koulibaly non sono un semplice slogan da regalare ai social, ma un manifesto da affiggere alle mura della città, da ...