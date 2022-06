Pubblicità

sportli26181512 : Koulibaly difende Napoli: 'Città antirazzista' FOTO: Il futuro di Kalidou Koulibaly è in bilico, il suo contratto s… - sportli26181512 : #Koulibaly difende #Napoli sui social: 'Città antirazzista': Nonostante l'incertezza sul suo futuro il difensore az… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Koulibaly difende Napoli: “Città antirazzista”: Koulibaly difende Napol… - HastatoInsigne : @sscnapoli @ADeLaurentiis lo facciamo si o no un comunicato ufficiale per difendere #Koulibaly e tutta #Napoli da… - infoitsport : Alvino difende Koulibaly e i napoletani: 'Vergogna! Ho letto una delle peggiori sozzerie' -

GATTUSO A VALENCIA SIDALLE ACCUSE E TIRA IN BALLOAccuse che Gattuso stronca subito sul nascere in conferenza stampa . Queste le sue parole: ' Non uso i social, ma sono stato ......Sicuramente in calo rispetto alle partite precedenti e le palle perse sono da brividi - 5... Un po' osa, Marittiello, ma soprattutto" 6 L'importante è che difenda - 6 ANGUISSA . Là in ...Nonostante l'incertezza sul suo futuro il difensore azzurro, in scadenza nel 2023 e corteggiato con insistenza dal Barcellona, dimostra ancora una volta il suo amore per la piazza e i tifosi partenope ...L’ex campione del Napoli di Maradona, ed oggi apprezzato agente di mercato, difende la città partenopea: “Koulibaly e gli episodi di razzismo a Napoli Forse chi dice queste cose non è mai venuto a ...