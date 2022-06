Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada | tutte le foto del loro sì

Leggi su diredonna

(Di lunedì 13 giugno 2022) In meno di un anno,si sono conosciuti e convolati a nozze. Ilprimo incontro risale ad agosto 2021, la proposta a dicembre e il matrimonio sulle colline senesi all’11 giugno 2022. Il calciatore dell’Herta Berlino e l’imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali, hanno scelto due cerimonie per ilsì: una classica con tanti invitati e archi pieni di fiori, e una anche nel Metaverso. Lo scambio delle promesse della coppia è andato in scena online: i due sposi hanno venduto i biglietti a 50 euro l’uno e l’evento è andato sold out in pochissimo tempo. Il ricavato di questa vendita, per scelta di entrambi, andrà in beneficenza., nel ...