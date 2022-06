Keita si svincola dal Cagliari | due club sull’attaccante!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo la retrocessione in Serie B, per ilè tempo di ripartire. Ilsardo vuole tornare subito in Serie A, ma per farlo dovrà cercare di costruire una rosa di livello. La scorsa settimana abbiamo conosciuto il nuovo allenatore, Fabio Liverani. Adesso, però, la società sta cominciando ad attivarsi anche sulle uscite e sulle entrate dei calciatori.-CalciomercatoLa novità delle ultime ore riguarda il mercato in uscita: secondo quanto riportato da SkySport, infatti,Balde potrebbe lasciare ilper dirigersi in Turchia, lì dove avrebbe delle proposte da Besiktas e Galatasaray. Inoltre, nel contratto che lega l’attaccante senegalese ai rossoblu ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero in caso di retrocessione. ...