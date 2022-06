Karagumruk, ecco Pirlo: “Venire a lavorare in un campionato internazionale era un obiettivo” (Di lunedì 13 giugno 2022) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk e quest’oggi ha avuto modo di presentarsi in conferenza stampa: “Sono un amante del calcio. Quindi, ho sempre seguito i campionati esteri, come quello turco. In più ho visto c’erano altri italiani che giocavano in questa squadra e questo mi ha spinto a seguirla anche negli anni passati. Qualche settimana fa c’è stata questa opportunità di parlare con il club e abbiamo iniziato la trattativa. Per me è importante ricominciare dopo un anno di stop. Venire in Turchia per lavorare in un campionato internazionale era un mio obiettivo, sapendo che questo club ha i miei stessi obiettivi, che sono fare bene e migliorarsi”. “Ho giocato in squadre importanti e ho contatti importanti nel mondo del calcio: se sarà il caso ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Andreaè il nuovo allenatore del Fatihe quest’oggi ha avuto modo di presentarsi in conferenza stampa: “Sono un amante del calcio. Quindi, ho sempre seguito i campionati esteri, come quello turco. In più ho visto c’erano altri italiani che giocavano in questa squadra e questo mi ha spinto a seguirla anche negli anni passati. Qualche settimana fa c’è stata questa opportunità di parlare con il club e abbiamo iniziato la trattativa. Per me è importante ricominciare dopo un anno di stop.in Turchia perin unera un mio, sapendo che questo club ha i miei stessi obiettivi, che sono fare bene e migliorarsi”. “Ho giocato in squadre importanti e ho contatti importanti nel mondo del calcio: se sarà il caso ...

