Juventus | Vlahovic | ho sempre avuto in mente questo club - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

GoalItalia : Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel lor… - GiovaAlbanese : #Vlahovic e #Chiesa saranno il 9 e il 10 del nuovo ciclo #Juventus? Tutte le coppie del passato su @Gazzetta_it - Gazzetta_it : #Rovella: 'Volevo giocare con Dybala, ma #Vlahovic va benissimo' - jfc247 : RT @mirkonicolino: #Vlahovic al Telegraph: 'Forse il mio agente sa dell’offerta dell’#Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo… - stefDidonato : RT @NicoSchira: Dusan #Vlahovic conferma tutto al Telegraph: “Avevo solo un club in mente: la #Juventus. Non ho mai parlato con nessun altr… -

DusanTorino, 13 giugno 2022 - "Io non ho parlato con nessuno, forse il mio agente ne sa qualcosa. Avevo solo un club in mente perché laè la. Non c'è altro da dire. E ora mi ...Lalavora anche per rinforzare l'attacco oltre alle trattative per Pogba e Di Maria. Allegri chiede un vicealla dirigenza bianconeraLasta ragionando anche sui puntelli offensivi da regalare a Massimiliano Allegri per rinforzare l'attacco bianconero, soprattutto dopo il divorzio da Dybala ...Torino, 13 giugno 2022 - "Io non ho parlato con nessuno, forse il mio agente ne sa qualcosa. Avevo solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. E ora mi sento onorato ...La Juventus lavora anche per rinforzare l'attacco oltre alle trattative per Pogba e Di Maria. Allegri chiede un vice Vlahovic ...