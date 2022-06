Juventus, Gatti: «Le sfide non mi spaventano. Nazionale? È solo l’inizio» (Di lunedì 13 giugno 2022) Il difensore della Juventus Gatti ha parlato della nuova avventura in bianconero e dell’esordio in Nazionale Federico Gatti, difensore della Juventus, in una intervista a Tuttosport ha parlato della sua nuova avventura in bianconero e dell’esordio in Nazionale. ESORDIO IN Nazionale –«Io per il gruppo e per la partita vivo tutto intensamente per cui alla fine mi sfogo con questi abbracci. Frastornato? Si, ma la mia forza è non rendermene conto, ogni tanto mi metto sul letto e dico “Di strada ne ho fatta e ce n’è ancora tantissima da fare”. Per me deve essere solo l’inizio e faccio ciò che amo e non mi pesa, anzi». JUVE – «E’ un mondo diverso ma le sfide non mi spaventano, cercherò di farmi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Il difensore dellaha parlato della nuova avventura in bianconero e dell’esordio inFederico, difensore della, in una intervista a Tuttosport ha parlato della sua nuova avventura in bianconero e dell’esordio in. ESORDIO IN–«Io per il gruppo e per la partita vivo tutto intensamente per cui alla fine mi sfogo con questi abbracci. Frastornato? Si, ma la mia forza è non rendermene conto, ogni tanto mi metto sul letto e dico “Di strada ne ho fatta e ce n’è ancora tantissima da fare”. Per me deve esseree faccio ciò che amo e non mi pesa, anzi». JUVE – «E’ un mondo diverso ma lenon mi, cercherò di farmi ...

