Juve | nuovo incontro per l'operazione 'Morata'

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @filippocicciu: #Pirlo al #Karagumruk, 'l'importante è ripartire' L'ex di #Juve e #Milan è il nuovo allenatore della squadra di #Istanb… - filippocicciu : #Pirlo al #Karagumruk, 'l'importante è ripartire' L'ex di #Juve e #Milan è il nuovo allenatore della squadra di… - infoitsport : Juve, Rabiot è il 'nuovo Khedira': attenzione, il pupillo di Allegri può partire - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pirlo al Karagumruk, 'l'importante è ripartire' L'ex di Juve e Milan è il nuovo allenatore della squadra turca - emamarro : RT @GiovaAlbanese: #Vlahovic e #Chiesa saranno il 9 e il 10 del nuovo ciclo #Juventus? Tutte le coppie del passato su @Gazzetta_it https:/… -

L'ex tecnico dellaè soddisfatto dellavoro in un campionato dove già allena Vincenzo Montella.Commenta per primo Prime parole di Giorgio Chiellini da giocatore del Los Angeles FC , affidate al sito ufficiale del club: 'Ho pensato fermamente a questocapitolo della mia carriera e sono riconoscente al LAFC per questa opportunità. Sono grato per tutti i miei anni con la Juventus e non vedo l'ora di vincere molti altri trofei a Los Angeles'.A tenere banco, in questa occasione, è il settore giovanile bianconero. È stata proprio la Juve Youth, infatti, su Twitter a dare notizia del nuovo rapporto di lavoro. Si spera, da questa ...Una nuova collaborazione tra settore giovanile della Juventus e Buffon. A segnalarlo è il club bianconero: "Juventus e Buffon Academy danno inizio ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione ...