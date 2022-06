Juve, l’Atletico Madrid si defila per Molina: ottimismo dei bianconeri (Di lunedì 13 giugno 2022) Juve, un ostacolo in meno per arrivare a Molina: l’Atletico Madrid si defila e i bianconeri possono affondare il colpo con l’Udinese Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è fatta in discesa la strada che porta la Juve a Nahuel Molina, individuato come il giusto rinforzo sulla fascia destra. Due i motivi che inducono all’ottimismo: in primis il ritiro dell’Atletico Madrid, che non ha intenzione di spendere 30 milioni per l’argentino. E poi l’aiuto dell’Udinese, che considera il club bianconero come interlocutore privilegiato. Ora si tratta per chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022), un ostacolo in meno per arrivare asie ipossono affondare il colpo con l’Udinese Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è fatta in discesa la strada che porta laa Nahuel, individuato come il giusto rinforzo sulla fascia destra. Due i motivi che inducono all’: in primis il ritiro del, che non ha intenzione di spendere 30 milioni per l’argentino. E poi l’aiuto dell’Udinese, che considera il club bianconero come interlocutore privilegiato. Ora si tratta per chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

