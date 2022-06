Jurassic World | Il Dominio è la miglior apertura per un film non di supereroi negli USA dal 2019

(Di lunedì 13 giugno 2022): Ilabanca il botteghino americano con un'travolgente da 143 milioni di dollari nonostante le critiche tutt'altro che positive.: Ilesplode al box office USA segnando la più altaal botteghino per unnon didal. Terzo e ultimodella trilogia di, la pellicola di Colin Trevorrow debutta incassando 143,3 milioni in 4,.676 sale e segna una media per sala di 30.660 dollari. Come svela la nostra recensione di: Il, ilsegue le continue lotte che l'umanità deve ...

L'esordio di Jurassic World: il Dominio e l'ottima tenuta di Top Gun: Maverick ne sono la conferma, in un weekend nel quale sono stati raccolti complessivamente ben 208 milioni di dollari, il 25% in ...