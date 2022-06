Jujutsu Kaisen 0: l’incredibile manga da cui è tratto il film (Di lunedì 13 giugno 2022) In questi giorni è al cinema il film d’animazione giapponese Jujutsu Kaisen 0- The Movie di Sunghoo Park, tratto dal manga omonimo di Gege Akutami. Il volume 0 è il prequel della serie Jujutsu Kaisen ed è davvero spettacolare! I personaggi e le tematiche del manga tra finzione e realtà Il volume 0 è pubblicato da Planet manga della Panini Comics, e già dalla copertina manifesta lo stile dark preannunciando il suo genere di riferimento: shonen dark action. Si presume essere dunque un manga per ragazzi, con tanti combattimenti ed un po’ superficiale. Invece no! Sorprendentemente si rivela una storia profonda, con personaggi ben fatti ed un mondo esoterico ricco di spiriti e stregoni della mitologia giapponese. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) In questi giorni è al cinema ild’animazione giapponese0- The Movie di Sunghoo Park,dalomonimo di Gege Akutami. Il volume 0 è il prequel della serieed è davvero spettacolare! I personaggi e le tematiche deltra finzione e realtà Il volume 0 è pubblicato da Planetdella Panini Comics, e già dalla copertina manifesta lo stile dark preannunciando il suo genere di riferimento: shonen dark action. Si presume essere dunque unper ragazzi, con tanti combattimenti ed un po’ superficiale. Invece no! Sorprendentemente si rivela una storia profonda, con personaggi ben fatti ed un mondo esoterico ricco di spiriti e stregoni della mitologia giapponese. I ...

