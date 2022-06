Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano un involontario “muro del gossip”: ecco per quale motivo (Di lunedì 13 giugno 2022) Jessica Selassiè, protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ne è uscita vincitrice e totalmente cambiata. Dopo aver precisato come stanno attualmente le cose con Barù, il gossip, proprio in queste ore, ha ripreso a circolare con la condivisione social di uno scatto raffigurante un muro. Il “muro” del gossip: Jessica Selassiè e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 13 giugno 2022), protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ne è uscita vincitrice e totalmente cambiata. Dopo aver precisato come stanno attualmente le cose con Barù, il, proprio in queste ore, ha ripreso a circolare con la condivisione social di uno scatto raffigurante un. Il “” dele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

FeliciaVondran : RT @blogtivvu: Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano un involontario “muro del gossip”: ecco per quale motivo - paola08670832 : RT @blogtivvu: Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano un involontario “muro del gossip”: ecco per quale motivo - blogtivvu : Jessica Selassiè e un ex cantante di Amici creano un involontario “muro del gossip”: ecco per quale motivo… - Jessiccuccia36 : @JessySelassie tu dovevi ascoltare solo lui e non queste persone ma la battosta jessica la piglia lui perché se lu… - ingeborgalex1 : RT @_mariells: Jessica oggi be like: OGGI VI FACCIO SCHIATTÁ TUTT QUANT, DA MILANO AI NAVIGLI FINO IN TIMBUCTU PERCHE VI RICORDO CHE IO SON… -