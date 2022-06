Jasmine Carrisi, la foto con la sorella Brigitta è boom di like: eccole bellissime (Di lunedì 13 giugno 2022) Star dei social grazie soprattutto grazie a TikTok, Jasmine Carrisi ha attirato l’attenzione con le sue Instagram Stories. La primogenita di Albano e Loredana Lecciso si è difatti mostrata insieme alla sorella Brigitta, nata dal precedente matrimonio della madre. Lo scatto è diventato virale in men che non si dica. Jasmine Carrisi non ha bisogno di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 giugno 2022) Star dei social grazie soprattutto grazie a TikTok,ha attirato l’attenzione con le sue Instagram Stories. La primogenita di Albano e Loredana Lecciso si è difatti mostrata insieme alla, nata dal precedente matrimonio della madre. Lo scatto è diventato virale in men che non si dica.non ha bisogno di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

