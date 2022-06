IVA ZANICCHI | “VADO A BALLANDO! LA LUCARELLI STIA ATTENTA O MI INNERVOSISCO…”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ballando con le Stelle ha la sua prima star ufficiale dell’edizione 2022: Iva, l’Aquila di Ligonchio, parteciperà allo show di Milly Carlucci che tornerà in autunno su Rai1, probabilmente da sabato 8 ottobre. Intervenuta a Grazie dei Fiori, la trasmissione di Radio2 con Pino Strabioli, è la stessaa confermare la sua presenza nel cast: Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare.a Ballando con le Stelle ea ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll. Il rapporto con la più celebre quanto temuta e criticata giuria della tv italiana non spaventa lache avvisa Selvaggia ...

C'è tanto della vita di, degli odori e dei paesaggi della sua infanzia, di quelle terre dell'Appennino tosco emiliano in cui è cresciuta, così come della passione che mette in tutte le ...Dopo Sanremo e il nuovo disco, un romanzo. "Un altro giorno verrà" (Rizzoli) è il quarto libro di, l'ennesima conferma del suo talento da scrittrice. Una storia familiare ambientata nei luoghi della sua infanzia, tra fantasia e realtà, con tanto di scene d'amore a dir poco ...Iva Zanicchi non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è una delle cantanti più di grande successo del nostro ...La fantasia, ma soprattutto "i posti che ho amato. Li conosco troppo bene per non raccontarli. E poi la gioia che provo quando scrivo non me la dà nemmeno la musica". (ANSA) ...