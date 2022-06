Italiani senza quorum: la grande sconfitta di Salvini e Renzi al Referendum (Di lunedì 13 giugno 2022) La strana coppia Salvini-Renzi è la grande sconfitta di questa tornata referendaria. Gli Italiani, infatti, hanno deciso di non andare a votare i cinque quesiti abrogativi del Referendum Giustizia, rendendo vano lo scrutinio avvenuto nella notte. Le urne si sono aperte domenica 12 giugno alle ore 7 e si sono chiuse alle 23 (o giù di lì, visti i problemi riscontrati a Palermo). Ma lo scarso appeal non è dovuto, sicuramente, a questi inceppamenti della macchina elettorale, come confermato dai freddi numeri. Referendum Giustizia, l’affluenza più bassa della storia d’Italia Secondo i dati raccolti dal Ministero dell’Interno (al numero totale e consolidato mancano pochi seggi, compresi alcuni Esteri), in totale ha partecipato al Referendum Giustizia meno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) La strana coppiaè ladi questa tornata referendaria. Gli, infatti, hanno deciso di non andare a votare i cinque quesiti abrogativi delGiustizia, rendendo vano lo scrutinio avvenuto nella notte. Le urne si sono aperte domenica 12 giugno alle ore 7 e si sono chiuse alle 23 (o giù di lì, visti i problemi riscontrati a Palermo). Ma lo scarso appeal non è dovuto, sicuramente, a questi inceppamenti della macchina elettorale, come confermato dai freddi numeri.Giustizia, l’affluenza più bassa della storia d’Italia Secondo i dati raccolti dal Ministero dell’Interno (al numero totale e consolidato mancano pochi seggi, compresi alcuni Esteri), in totale ha partecipato alGiustizia meno ...

