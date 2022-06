Italia U21, Nicolato: “Vogliamo andare a prenderci quello che pensiamo di meritare” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, alla vigilia della decisiva sfida per la qualificazione agli Europei 2023 contro l’Irlanda, ha parlato in conferenza stampa: “Non abbiamo raccolto abbastanza per quanto fatto, pensiamo di meritare di più per il nostro percorso e per come abbiamo giocato. Domani, anche con un pizzico di fortuna che forse finora non c’è stata, Vogliamo andare a prendere quello che pensiamo di meritarci. Anche solo per il fatto di quanto è pericolosa l’Irlanda in alcune situazioni di gioco cercheremo di non arrivare all’ultima mezz’ora della partita con un risultato che sia in bilico. E’ una partita difficile, potrebbe anche succedere ma dobbiamo procedere con il nostro cammino”. “Non abbiamo una certezza ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Under 21, Paolo, alla vigilia della decisiva sfida per la qualificazione agli Europei 2023 contro l’Irlanda, ha parlato in conferenza stampa: “Non abbiamo raccolto abbastanza per quanto fatto,didi più per il nostro percorso e per come abbiamo giocato. Domani, anche con un pizzico di fortuna che forse finora non c’è stata,a prenderechedi meritarci. Anche solo per il fatto di quanto è pericolosa l’Irlanda in alcune situazioni di gioco cercheremo di non arrivare all’ultima mezz’ora della partita con un risultato che sia in bilico. E’ una partita difficile, potrebbe anche succedere ma dobbiamo procedere con il nostro cammino”. “Non abbiamo una certezza ...

