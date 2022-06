Italia, Mancini pensa a tre nuovi esordi contro la Germania (Di lunedì 13 giugno 2022) In vista del match di domani contro la Germania, il CT azzurro Roberto Mancini sembra sempre più intenzionato a dar spazio ad altri 3 giocatori che non hanno ancora debuttato con la maglia della nazionale: Giorgio Scalvini, Luiz Felipe e Gianluca Caprari. In tal modo l’incredibile dato dei debuttanti dell’era Mancini salirebbe a ben 50 giocatori impiegati su 82 convocati. Come riportato da Il Corriere della Sera, potrebbe dunque essere il momento del grande salto dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali under per il difensore orobico Scalvini. Frutto di un’ottima prima stagione da professionista, in cui ha collezionato 21 presenze e 1 gol in tutto. Mancini Italia Debuttanti Discorso diverso per Luiz Felipe, il cui rapporto con la nazionale azzurra è iniziato con una ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) In vista del match di domanila, il CT azzurro Robertosembra sempre più intenzionato a dar spazio ad altri 3 giocatori che non hanno ancora debuttato con la maglia della nazionale: Giorgio Scalvini, Luiz Felipe e Gianluca Caprari. In tal modo l’incredibile dato dei debuttanti dell’erasalirebbe a ben 50 giocatori impiegati su 82 convocati. Come riportato da Il Corriere della Sera, potrebbe dunque essere il momento del grande salto dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali under per il difensore orobico Scalvini. Frutto di un’ottima prima stagione da professionista, in cui ha collezionato 21 presenze e 1 gol in tutto.Debuttanti Discorso diverso per Luiz Felipe, il cui rapporto con la nazionale azzurra è iniziato con una ...

