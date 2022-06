ISOLA DEI FAMOSI: LORY DEL SANTO IN STUDIO. SI PARLERÀ DELLE RISPOSTE A SE STESSA? (Di lunedì 13 giugno 2022) In prima serata su Canale 5, ventitreesimo appuntamento con “L’ISOLA dei FAMOSI”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corso della puntata verrà decretato il primo finalista della 16° edizione dell’ISOLA dei FAMOSI attraverso DELLE prove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa. LORY Del SANTO sarà ospite in STUDIO per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’ISOLA: la loro storia è davvero al capolinea? La “regina” dell’ISOLA Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 giugno 2022) In prima serata su Canale 5, ventitreesimo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corso della puntata verrà decretato il primo finalista della 16° edizione dell’deiattraversoprove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa.Delsarà ospite inper parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’: la loro storia è davvero al capolinea? La “regina” dell’Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova ...

