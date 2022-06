Isola dei Famosi, Lory Del Santo delusa da Marco: arriva il confronto in diretta (VIDEO) (Di lunedì 13 giugno 2022) Isola dei Famosi, Lory Del Santo delusa dal comportamento di Marco: arriva il confronto in diretta tra i due ex naufraghi Isola dei Famosi, nella scorsa puntata la naufraga Lory Del Santo è stata definitivamente eliminata dal reality show. Dopo essersi scontrata al televoto con Estefania su Playa Palapa e successivamente in un televoto flash con Pamela su Playa Sgamatissima, l’avventura per la naufraga si è conclusa ufficialmente. Lory è tornata in Italia e in questa ventitreesima puntata è tornata in studio per chiarire alcuni dettagli. Leggi anche –> diretta Isola dei Famosi di lunedi 13 ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 giugno 2022)deiDeldal comportamento diilintra i due ex naufraghidei, nella scorsa puntata la naufragaDelè stata definitivamente eliminata dal reality show. Dopo essersi scontrata al televoto con Estefania su Playa Palapa e successivamente in un televoto flash con Pamela su Playa Sgamatissima, l’avventura per la naufraga si è conclusa ufficialmente.è tornata in Italia e in questa ventitreesima puntata è tornata in studio per chiarire alcuni dettagli. Leggi anche –>deidi lunedi 13 ...

