Isola dei Famosi: ecco chi è il naufrago preferito della dodicesima settimana (Di lunedì 13 giugno 2022) Il preferito de L’Isola dei Famosi Ormai ci siamo! Mancano soltanto due settimane alla finale de L’Isola dei Famosi e tra pochi giorni dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, che è stata la più lunga nella storia del reality show. Il gruppo di naufraghi nel mentre si è notevolmente ristretto e soltanto qualche L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilde L’deiOrmai ci siamo! Mancano soltanto due settimane alla finale de L’deie tra pochi giorni dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, che è stata la più lunga nella storia del reality show. Il gruppo di naufraghi nel mentre si è notevolmente ristretto e soltanto qualche L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - SDanok : I'm at Isola dei Tesori - mazzolmi : @andreasarubbi Pronto per l'isola dei famosi - VicolodelleNews : #isola Tra Alvin e Ilary Blasi non scorre buon sangue? Arriva la verità che dura da 24 anni! - Il Vicolo delle News… - Pinosuma1 : Alla luce dei risultati delle votazioni in Sicilia, si può affermare che, l'isola di fatto,ha ottenuto la secessione dal mondo civile ?? -